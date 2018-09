Historische rondrit ‘Red Ball Express’ zaterdag

Aalsmeerderbrug – Het Crash Luchtoorlog- en Verzets-museum ‘40-’45 organiseert op zaterdag 22 september in samenwerking met de vereniging Keep Them Rolling de jaarlijkse historische rondrit genaamd de ‘Red Ball Express’. In het landelijk aangekondigde thema ‘Het jaar van Verzet’ rijdt de 17e editie van de Red Ball Express 2018 genaamd ‘Resistance’ door de regio Haarlemmermeer, Badhoevedorp, Halfweg, Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Hoofddorp. Met tussenstops bij Erebegraafplaats in Bloemendaal en op het Burgemeester van Stamplein in Hoofddorp.

Authentieke legervoertuigen

De Red Ball Express passeert weer vele gedenkwaardige plaatsen op de route, die direct verbonden zijn met een gebeurtenis in de Tweede Wereldoorlog. Authentieke legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog, zoals Jeep, Dodge, GMC, Ford, Chevrolet en Harley- Davidson en BSA motoren rijden de route. Zo’n 50 voertuigen komen vanaf 8.30 uur naar het Crash-museum in fort Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk in Aalsmeerderbrug en vertrekken vandaar om 10.00 uur. Na de rondrit verzamelen de voertuigen vanaf ongeveer 16.00 uur weer bij Fort Aalsmeer.

Presentatie en film

In het Crash-museum zal de gehele dag een presentatie/film te zien zijn die een beeld geeft van de Red Ball Express zoals deze reed vanaf 1944. Hierdoor krijgen bezoekers achtergrond-informatie over deze enorme logistieke operatie in WO2 en extra toelichting door de vrijwilligers van het museum.

De naam Red Ball Express is een herinnering aan de bevoorradingsroute die door de geallieerden was opgezet vanaf de invasiekusten in Normandië naar het front. Dag en nacht reden konvooien naar de linies om alle nodige voorraden aan te vullen. Voor meer informatie over museum en de Red Ball Express kan de website geraadpleegd worden: www.crash40-45.nl of www.redballexpress.nl.