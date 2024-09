Historische gezelligheid

Regio – De historische vereniging De Proosdijlanden bestaat 40 jaar. En dat is afgelopen zondag groots gevierd. Enkele honderden aanwezigen waren getuige van het geweldige geschiedenisfeest in en om De Willisstee in Wilnis. Rondom het gebouw stonden diverse old-timers als ontvangstcomité klaar. De brandweerkorpsen van Vinkeveen, Mijdrecht en Wilnis lieten hun vooroorlogse voertuigen zien, naast enkele poldertractoren en diverse prachtige klassieke auto’s, waaronder een T-Ford uit 1922, een Renault uit 1923, Porsche uit 1966 en een Karmann Ghia uit 1971. Maar dat was slechts het begin. In De Willisstee bood de jubileumcommissie van De Proosdijlanden een zeer gevarieerd programma aan al die toegestroomde plaatselijke geschiedenisliefhebbers. De grote zaal was sfeervol ingericht. De bezoekers van jong tot oud werden ondergedompeld in alles wat onze regionale geschiedenis kenmerkt.

Film

Natuurlijk de klederdracht van de negentiende eeuw, de digitale beeldbank en nostalgische films van onze dorpskernen. Maar ook genealogie (stamboomonderzoek), archeologie en de rijke documentatie van onze omgevingsgeschiedenis. Het shantykoor ‘De Turfschippers’ waren daags na hun eigen festival ook hier weer present; zij brachten extra gezelligheid mee. Dit alles aangevuld met oud-Hollandse spelletjes als appelhappen, blikgooien en sjoelen, die bij jong en oud gretig aftrek vonden. De beschikbare kleurplaten van Abcoude Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis zijn vol enthousiasme ingekleurd; er werd geraden hoeveel snoepjes in de snoeppot stonden en als klap op de vuurpijl was er, een live op RTV-Rondevenen uitgezonden pubquiz.

Kortom een geweldig feest, waar veel dorpsgenoten met elkaar herinneringen konden ophalen aan hoe het vroeger was. Een prachtig feest om met veel plezier op terug te kijken.

Burgemeester Divendal bevestigde tijdens de officiële bijeenkomst aan het einde van de middag: “Ik heb veel bewondering voor de enorme inzet die jullie vrijwilligers deze middag hebben getoond. De Proosdijlanden is in staat om alle dorpen van onze gemeente te verenigen. Dat is een groot compliment waard”.

Foto is aangeleverd.