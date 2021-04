Historische films op website Oud Aalsmeer

Aalsmeer – De Stichting Oud Aalsmeer gaat vanaf 1 mei aanstaande iedere maand een historische film op de website https://www.stichtingoudaalsmeer.nl vertonen. Op de site staat de film bovenaan onder het tabblad ‘film’ Aan het bekijken van de films zijn geen kosten verbonden. U kunt deze films bekijken op uw computer, maar ook op uw televisie kunt u deze internetsite opzoeken en de film bekijken mits uw TV beschikt over een aansluiting op internet. De films zijn afkomstig uit verschillende verzamelingen.

Zaterdag 1 mei wordt gestart met een maandlang met De Uiterwegfilm 1944 – 1948, gefilmd door Aldert Eveleens (Residentie) en in 1989 voor het eerst uitgegeven door de Stichting Oud Aalsmeer.

Op disndag 1 juni gevolgd door de film over ’t Farregat 1930 –1950 met commentaar door Martin Verbeek gedurende de maand juni. Deze film is in 1993 uitgegeven door de Stichting Oud Aalsmeer ter gelegenheid van hun 25-jarig jubileum.

‘Oud Aalsmeer in Beeld’

Vervolgens wil de werkgroep ‘Oud Aalsmeer in beeld’ elke maand een andere film van de maand vertonen. Daarvoor puttend uit het filmarchief van de Stichting Oud Aalsmeer en andere archieven die door deze werkgroep zijn verzameld.

‘Oud Aalsmeer in Beeld’ is gestart in 2017 en bestaat uit 21 enthousiaste hobbyisten met ieder een eigen specialisme. Onderwerpen kunnen zijn: architectuur en monumenten, sierteelt, bedrijfsleven, ontwikkelingen in Aalsmeer en Kudelstaart, sport, kunst & cultuur, manifestaties, natuur & recreatie en Aalsmeerders in beeld.

Ruim 500 films

Tot nu toe hebben de hobbyisten van ‘Oud Aalsmeer in beeld’ ruim 500 films aan het archief kunnen toevoegen. Dat materiaal is tussen 1 en 100 jaar oud, de oudste film is in 1923 opgenomen. In het verleden waren er enkele fotografen en filmers die veel van ons dorp vastlegden, zoals Theo Wenzel, Frans de Jonge, Daan Offerman, de heren Verbeek in Oost, Aldert Eveleens (Residentie) op de Uiterweg en Marcus de Jonge, Foto de Boer en J. van Bentum in het dorp.

Cloud

De laatste jaren legt iedereen van alles vast met de smartphone en dat materiaal verdwijnt dan in de cloud. Wat zonde! Veel beelden verdienen een groter publiek voor nu of later. ‘Oud Aalsmeer in beeld’ zamelt dit beeldmateriaal heel graag. De werkgroep is altijd op zoek naar interessant materiaal waarmee het beeldarchief kan worden verrijkt.