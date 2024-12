Historische film over 75 jaar Bindingkampen

Aalsmeer – De historische film van de maand januari is ‘Cirkelgang – 75 jaar kampen’ een film uit 2017 gemaakt in het kader van het 75-jarig jubileum van de Doopsgezinde Binding-kampen. Centraal in deze documentaire/film stond de vraag wat nu toch het geheim van de kampen is? Een van de oud-deelnemers verwoordde de doelstelling in het Engels; ‘It takes a whole village to raise a child.’ Juist omdat het zo lastig blijkt om te vertellen wat dat geheim nu precies is zegt een ander: je moet het meegemaakt hebben!

In de documentaire kwam en komt jong en oud aan bod. Opvallend was dat leeftijd niet uitmaakte om de invloed van die kampen aan te geven en er kan rustig gesteld worden: Bindingkampen beklijven. Er werden in die 75 jaar zo’n 50 kamp-films gemaakt over evenzoveel kampen. Deze films vormden samen met 48 interviews van deelnemers en vrijwilligers de basis voor deze documentaire.

Bekende personen in de film zijn: Haasje Buis, Jeltje Adema, Wim van Leeuwen, Henk van Leeuwen, Peter Prochazka, Henny en Ansje Weima, Peter Boogaard, Koen Persoon, Leo Bakker, Al en Nico Tas en vele anderen.De film is beschikbaar gesteld door De Binding. De film is gemaakt door Ton Offerman van Hanoff Video in samenwerking met Wim van Leeuwen, Ansje Weima en Merel Zaal. Dick P. van der Zwaard heeft de film opgenomen in het filmarchief van Stichting Historisch Aalsmeer. Totale duur is 65 minuten.

Stichting Oud Aalsmeer vertoont iedere maand een historische film op de website www.stichtingoudaalsmeer.nl. De films zijn afkomstig uit verschillende verzamelingen en zijn geschonken aan Oud Aalsmeer. Aan het bekijken zijn geen kosten verbonden.

De film wordt ook tweemaal op TV Aalsmeer uitgezonden. Vrijdag 10 januari is de eerste vertoning vanaf 11.00 uur. Een dag later, zaterdag 11 januari, is de film nogmaals te zien vanaf 13.00 uur. De uitzendingen worden vooraf gegaan door een inleidend interview met een medewerker van Oud Aalsmeer op zaterdag 4 januari. Het interview door presentator Jan van Veen is te beluisteren op zowel Radio als TV Aalsmeer tussen 12.00 en 13.00 uur.TV Aalsmeer is bij abonnees van CAIWAY te vinden op kanaal 12 en bij gebruikers van KPN/XS4ALL/Telfort op kanaal 1389. Meer informatie: www.radioaalsmeer.nl

Nieuw: Nu ook elke maand live op de Historische Tuin te zien. Zondag 19 januari om 15.00 uur zijn belangstellenden welkom in de veilingzaal waar deze film vertoond wordt.

