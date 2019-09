Veel te doen op Historische dag in Bovenkerk

Amstelveen – Op 14 september is de Historische dag van Bovenkerk. Het evenementen team van het Bewonersplatform Bovenkerk trakteert alle Bovenkerkers en andere geïnteresseerden op een geweldige dag met allerlei activiteiten. Het is deze zaterdag ook monumentendag. Het bewonersplatform Bovenkerk wil samen met de vrienden van de Bovenkerkse Urbanus een nieuwe kerstgroep aanschaffen van de opbrengst van deze dag. Wat zou het prachtig zijn als er met kerst aan de Poel een kerstgroep in de kerststal staat. De toren van de Urbanus is weer open vanaf 10.00 uur en zondag vanaf 11.00 uur om te beklimmen en vanuit de toren is de verwoeste kerk te zien. Het museum bovenin de toren doet je ogen openen wat er allemaal gebeurd is in de toren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op monumentendag mag je gratis de toren in, maar een donatie voor de kerstgroep wordt zeer op prijs gesteld. In de tuin staat een vijver vol eendjes. Bij het vangen van de juiste eendjes ontvang je een echte Urbanus reep! Meedoen kost een euro of bij aankoop van een reep mag je gratis een keer vissen. Ook kunnen de kinderen in blitse wagens rijden. Zelf gas geven, sturen en remmen. Wie durft? Voor 2.50 euro mag je gaan sturen en rijden. Maar bij aankoop van twee repen mag je gratis instappen! Ook staan er echte kleine paardjes waar je op kunt rijden. En dan is er ook nog de echte ouderwetse poppenkast met onder andere Jan Klaassen en Katrijn, wie kent ze niet. Poppenkast kijken is gratis, maar ook hier wordt een donatie voor de nieuwe kerstgroep op prijs gesteld. Een ritje in de paardenkoets kost 2.50 euro, of bij aankoop van twee repen mag gratis een ritje gemaakt worden. Het Noorddamcentrum is het middelpunt van alle evenementen op deze dag met een prachtige tentoonstelling met oude foto’s en films van Bovenkerk hier komt het gevoel van de Scholen reünie weer tot leven. Weer naar boven. Frans Rosenberg en René Boerlage hebben alles uit de kast gehaald. De verhalen komen als vanzelf boven bij het bekijken van de Historie van Bovenkerk. Twee zalen vol nostalgie. De Historische vereniging Amstelveen en de vereniging die alles kan vertellen wat is er in Bovenkerk gebeurde tijdens de oorlog zullen ook aanwezig zijn.

Na al dit moois kan nog gezellig nagepraat worden aan de bar of op het gezellige terras met onder andere Discotheek Charlie uit een ver verleden. Op het terras worden bezoekers verrast met verschillende optredens en hier is ook de plek waar de actie voor AED-apparaten in Bovenkerk is te vinden. Verder zijn er rondvaarten op de Amstelveense Poel. De eerste vaart is voor genodigden waaronder burgemeester Tjapko Poppens. Deze start om 13.00 uur. Daarna volgen de rondvaarten waarvoor u zich moet inschrijven. Een rondvaart kost tien euro per persoon. Ook is er een mogelijkheid om in een kleinere boot te varen. Deze vaarten zijn van 11.00 tot 17.00 uur. Opstapplaats is WSA aan de Handweg 131.

Bij het oude treinstation van Bovenkerk kunt u genieten van de Museumtrams en misschien wel een ritje maken in een van de oude voertuigen. Bij Silversant is zelfs de paardenkoets weer terug uit het verleden om te bekijken of een ritje in te maken.

Het evenemententeam heeft er alles aan gedaan om er een geweldige dag van te maken en hoopt op veel belangstelling. Kijk voor meer informatie op de site van bovenkerk: www.bovenkerk.info.