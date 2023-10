Donatie voor Het Vergeten Kind van Soroptimisten URV

Uithoorn – Afgelopen zaterdag, tijdens de jaarlijkse club-dag van de Soroptimisten URV is met trots een cheque (€3.100,-) uitgereikt aan één van de vrijwilligers van Stichting Het Vergeten Kind. Dit is een stichting die URV al langere tijd steunt en die voor veel kinderen zo belangrijk is. De Soroptimistclub organiseert meerdere evenementen per jaar en doneert de opbrengst aan verschillende goede doelen.



De bijdrage voor Het Vergeten Kind was mogelijk gemaakt door het organiseren van een uniek Zomer-wijnfestival bij het Fort aan de Drecht (Amstel). Op een prachtige zonnige dag in juni kom men onder het genot van een lekker borrelhapje en sfeervolle live-muziek, genieten van meerdere mooie wijnen. Alle deelnemers en ook zeker de sponsoren hebben ervoor gezorgd dat deze “goede-doelen vrijmibo” een prachtige opbrengst had, waardoor URV weer enkele vergeten kinderen kan steunen.