Het succes van Zaai: Therapeut Nancy Wong

Aalsmeer – Regelmatig was wethouder Robert van Rijn de afgelopen jaren als toehoorder aanwezig bij de masterclasses en andere informatieve avonden van Zaai. Samen met startende ondernemers ervoer hij de bijzondere bijdrage van dit zes maanden durende coachtraject, dat heeft geleid tot succesvolle ondernemingen in Aalsmeer. De personal- en plenaire coach-bijeenkomsten, evenals de intervisieavonden, hebben zo hun vruchten afgeworpen dat de kosten, gefinanceerd door de gemeente, de Rabobank en Ondernemend Aalsmeer, officieel worden meegenomen in de begroting.

Luisterfeest

Wanneer Nancy Wong – zij is een eerste editie Zaailing- hoort van deze beslissing, is zij blij verrast. Het heeft even geduurd voor de cliënten de therapeut Chinese Geneeswijze vonden maar inmiddels heeft zij het quotum dat zij zich ten tijde van Zaai stelde gehaald. Ook heeft zij nog steeds contact met Zaai en is het netwerk sterk uitgebreid.

Nancy – geboren in Suriname – heeft tuina praktijk ervaring opgedaan bij haar leraar Kong Mien Ho. Daarnaast werd er gestudeerd: twee jaar westerse geneeskunde, twee jaar specialisatie Qigong-Tuina therapie (Chinese energetische medische massage), twee jaar acupunctuur, twee jaar kruidengeneeskunde en nu in de leer voor Chinese voedingsleer. Plus alle bij- en nascholing, onder andere de Dr. Tan balanceer methode (tegen pijn bestrijding) en schedelacupunctuur (voor neurologische aandoeningen).

Met Nancy in gesprek raken is een groot luisterfeest! “Voor mij is het een kunst om het lichaam te reguleren, zodat het het lichaam zichzelf kan genezen. Ik help het zelfherstellend vermogen te reguleren, zodat het weer in balans komt. Regulatie is heel belangrijk; bij teveel moet je verminderen en bij te weinig tonifiëren.”

Met een aanstekelijke bevlogenheid bespreekt zij de meest uiteenlopende interessante inzichten. Zij legt alles zo duidelijk uit dat het allemaal vanzelfsprekend wordt. Neem bijvoorbeeld de energie van de milt. Wanneer je last hebt van snel blauwe plekken, zwaar gevoel in armen en benen, een overmatige piekeraar bent, snel vermoeid, zachte ontlasting hebt, sterke drang naar zoetigheid, dan klopt de balans niet. “Allerlei vertakkingen in het lichaam zijn gelinkt aan de Miltenergie. Het is een combinatie van manifestatie van het orgaan. Dit is slechts een voorbeeld, want het telt voor alle organen met een eigen manifestatie.”

Meer vertrouwen

Men krijgt steeds meer vertrouwen in de Chinese geneeswijze. Cliënten die de praktijk bezoeken – voornamelijk uit Kudelstaart en Uithoorn – komen met nek- en schouderklachten en stress. “Een collega stuurt een deel van haar cliënten naar mij door.” Bij drie tot vier behandelingen is verbetering al duidelijk en bij zes behandelingen kan er worden afgerond. “Ik vraag altijd wat er van mij verlangd wordt. Het moet voor mij logisch zijn. Dat wat ik presenteer is vastgelegd door onze voorouders en al minstens drieduizend jaar oud. Ik heb niets verzonnen. Het is mijn missie om deze kennis door te geven aan anderen.”

Nieuw doel

Ook voeding speelt een belangrijke rol bij de gezondheid, daarom heeft Nancy zich een nieuw doel gesteld. Zij wil een professionele kok worden en workshops gaan geven. “Mijn man zag hoe blij ik van koken word en zei: ‘daar moet je meer mee gaan doen’. Ik houd van koken, ik wil mensen leren te koken met de vijf elementen.” Die elementen zijn: Metaal (staat voor wit bijvoorbeeld een peer), Water (staat voor zwart, zeewier en vis), Hout (staat voor donkergroene groentes), Vuur (staat voor rode biet en paprika en Aarde (staat voor zoete aardappel).

Het zal hier zeker niet bij blijven. Nancy zit boordevol plannen, want ook zingen en bewegen levert een bijdrage aan het welzijn van de mens. “Je hoort nog van mij”, lacht zij uitbundig. Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op de website: www.zhengqidao.nl (hetgeen betekent de weg naar de oprechte energie).

Janna van Zon