Het Oosterbad voor 93ste seizoen open!

Aalsmeer – Het 93ste seizoen van Het Oosterbad is vandaag, zaterdag 5 juni, van start gegaan. Om één uur ’s middags ging de vlag in top. De eer om dit officiële moment te verrichten was aan de heer Piet Rinkel. De 85-jarige inwoner is al jaren een trouwe vrijwilliger bij het natuurbad aan de Mr. Jac. Takkade 1.

Piet Rinkel en Loeki Brommer verrichten de officiële opening.

Na het hijsen van de vlag mochten de aanwezige belangstellenden de eerste sprong of duik maken. De een waagde zich voorzichtig in het water, de ander sprong dapper van de duikplank. Overigens was de temperatuur van het water goed, door de afgelopen zomerse dagen opgelopen naar 21 graden. Helaas geen zon deze zaterdag om na het zwemmen even warm te worden, maar dat maakte de zwemmers niet uit. Handdoek om en ijsje halen. De eerste tien bezoekers die als eerste in het water lagen werden namelijk getrakteerd op een gratis ijsje.

De eerste durfals… Foto’s: www.kicksfotos.nl

Voor het verrichten van de officiële opening werd de heer Piet Rinkel door Loeki Brommer van Het Oosterbad bedankt met een prachtige bos rozen en een lekkere versnapering. Het Oosterbad is bij mooi weer elke dag open van 13.00 tot 17.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.hetoosterbad.nl of op Facebook.