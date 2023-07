Het dak eraf in de Springbok door Antoniusschool

De Ronde Venen – Woensdag 12 juli ging het dak eraf van het dorpshuis ‘De Springbok’ in De Hoef. Dat werd niet veroorzaakt door zomerstorm Poly, maar door het daverende optreden van de leerlingen van de Antoniusschool tijdens de traditionele eindmusical. Groep 8 stond op de planken, met hun makkers uit Groep 7 in de gastrollen.



Het hooggeëerde publiek kon genieten van de musical ‘De DJ draait door’ waarin kroonprinses Azalea het keurslijf van het hof probeert te ontvluchten door incognito als DJ Armina op te treden. Ze wordt uiteindelijk ontmaskerd door de paparazzofotograaf. Maar niet voordat het publiek getrakteerd werd op een aantal knap gespeelde scenes.



Indrukwekkend waren de twee solozang optredens. Hilarisch waren de uiterst relaxte rasta’s, de dieven Vinger & Duimpje die door het stelen van een schilderij van de beroemde schilder Bermbrand een klapper dachten te maken, de onderbreking voor reclame van kaaskoppen.nl, en de kartonnen roze limousine. En was dat juf Daniëlle in een cameo als cameravrouw…?



Iedereen stond met zichtbaar plezier te acteren. Het slotakkoord vormde het afscheidslied waarbij de leerlingen van Groep 8 schouder-aan-schouder in de spotlight op het toneel staan. Wie goed keek, zag bij menig ouder en docent vochtige ogen ontstaan. Een staande ovatie was de beloning voor de leerlingen. Hulde voor hen én voor juf Daniëlle die samen met Belinda en Nicole zo hard geoefend hebben voor dit mooie eindresultaat. Ook Nanda van de TSO en BSO ‘De Zon’ werd niet vergeten. Zij heeft immers jarenlang positieve energie in de kinderen geïnvesteerd.

Laatste dag

De volgende dag was de laatste schooldag van dit schooljaar. In de ochtend arriveerden de leerlingen van Groep 8 met allerlei versierde voertuigen, van step tot tractor, bij de kerk. Daar stonden de overige leerlingen hen op te wachten met een erehaag. Onder leiding van Nicole was er in de kerk een moment van bezinning met liedjes en voordrachten. Thema was verbinding: ook al gaat Groep 8 de school verlaten, ze blijven altijd verbonden met de Antoniusschool. En dat werd onderstreept met het overhandigen van hartenlijntjes die de kinderen van Groep 1 & 2 geknutseld hadden.



Na de kerkdienst vertrok de karavaan richting schoolplein. Daar werd het cadeau aan de school overgedragen: een complimentenspiegel en een boom voor naast het schoolplein. Gevolgd door nog één keer het afscheidslied te zingen. Vervolgens ging Groep 8 alle klaslokalen af om de boel even op stelten te zetten. Tot slot fietsten de Groep 8’ers onder weer een erehaag van leerlingen en applaus de allerlaatste keer het schoolplein af, op naar de zomervakantie en uitwaaierend naar diverse scholen in de regio.