Hersenschudding na ‘valpartij’ op Uiterweg

Aalsmeer – Hard gewerkt wordt op de Uiterweg aan het onderhoud van de Aardbeienbrug. Om deze klus te kunnen klaren is een ‘noodverbinding’ gemaakt naast de brug op deze enige toegangsweg van en naar de woningen en bedrijven op de Uiterweg. De ‘noodverbinding’ blijkt voor fietsers een gevaarlijke route te zijn, zeker na regenval.

Het eerste slachtoffer is afgelopen dinsdag 5 november gevallen op de brug en ligt nu met een hersenschudding in het ziekenhuis. Een bewoner is met zijn fiets onderuit gegaan op de rijplaten.

De situatie is volgens vele bewoners hartstikke onveilig. Het is spekglad, fietsers richting dorp moeten twee keer oversteken en in het dek van de brug zitten spleten door de regen. De opritten van leem hebben nu al dikke gaten.

Gemeente neem maatregelen!

De bewoners, en met name de fietsende bewoners, roepen de gemeente op om maatregelen te treffen voordat er nog meer slachtoffers vallen.