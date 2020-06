Heropening Place2Bieb voor tieners en jongeren

Kudelstaart – Vorige week mocht eindelijk het jongerencentrum Place2Bieb aan de Graaf Willemstraat weer open. De jongerenwerkers van Buurtwerk ondersteunden verschillende activiteiten van en voor tieners en jongeren. Op dinsdagmiddag zijn er activiteiten voor leerlingen van groep 6, 7 en 8 van de drie Kudelstaartse scholen. Er is een TikTokzone ingericht, tieners kunnen op de playstation en lekker sportief en creatief bezig zijn. De leerlingen kunnen zich inschrijven op hun eigen school en hebben zelf een grote rol in het organiseren van de activiteiten. Om de week op woensdagavond organiseert de meidenclub hun avond. Afgelopen woensdag hebben ze een leuke spellenavond georganiseerd en hebben vergaderd over de toekomst van de meidenclub.

Donderdag heeft een aantal jongeren de eerste Place2Eat weer georganiseerd. Bij Place2Eat koken en eten jongeren samen. Iedereen heeft zijn eigen taak, van koken tot opruimen tot de vaatwasser in- en uitruimen. Samen beslissen ze wat er gekookt wordt. Op deze manier maken jongeren kennis met verschillende soorten eten en culturen, maar leren ze ook samenwerken, plannen, organiseren en opruimen.

Aanmelden verplicht

Lijkt het jou ook leuk om zelf, of met vrienden, een activiteit te organiseren in Aalsmeer of Kudelstaart voor andere jongeren of je buurt? Buurtwerk helpt je graag! Ook ben je welkom om op donderdag aan te sluiten bij Place2Eat in Kudelstaart.

Door de huidige maatregelen is aanmelden voor elke activiteit verplicht. Ook wordt 1,5 meter afstand van elkaar gehouden. Met gezondheidsklachten moet je helaas thuisblijven. Aanmelden voor donderdag, zelf een activiteit in Aalsmeer of Kudelstaart starten of zijn er vragen? Neem contact op met jongerenwerker Lizanne via whatsapp: 06-13473516 of stuur een DM op instagram: buurtwerk.aalsmeer.