Herleef de bevrijding met Redball Express

De Ronde Venen – Crashmuseum en Keep Them Rolling organiseren zaterdag aanstaande de Redball Express. De jaarlijkse rondrit van ongeveer 60 authentieke voertuigen uit de tweede wereldoorlog met bestuurders in passende uitrusting doet de Ronde Venen aan (Waverveen, Wilnis en Vinkeveen)!

Zaterdag 23 september voert de rit onder andere door Waverveen en Vinkeveen en houdt zij een tussenstop in Wilnis. Rond 11.00 uur komen de voertuigen, variërend van Harley Davidson motoren tot jeeps, dodges, diamond truck en Gmc’s, aan op de Veldweg en gaan door Waverveen richting Achterbos, Herenweg, Kerklaan, Plevierenlaan en Reigerstraat richting Wilnis.

Bij de Willestee wordt een tussenstop gehouden van 11.30 tot 13.30 uur, ook wordt er een krans gelegd bij het monument van de in Wilnis neergestorte Vickers Wellington bommenwerper. Komt allen 23 september langs de route staan en herleef de bevrijding!