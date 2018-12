Herinrichting parkeerterrein Dreef vordert

Aalsmeer – De bouw van de nieuwe school Triade aan de Dreef is in volle gang en ook wordt hard gewerkt aan de herinrichting van het naastgelegen parkeerterrein. De helft van het terrein is reeds opnieuw bestraat en voorzien van parkeervakken.

Ook wordt een fietspad aangelegd en er komt een fietsbrug nabij het buurthuis. De bereikbaarheid naar en van het Hornmeerpark en de toekomstige school wordt hiermee vergroot.

Na de volledige vernieuwing van het parkeerterrein, gaat het gedeelte rond het buurthuis (VVA-terrein) en de entree van het zwembad aangepakt worden. Volgens de planning gaan de werkzaamheden duren tot april in het nieuwe jaar.