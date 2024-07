Heren competitieteam bij TCU gepromoveerd naar de 1e klasse

Uithoorn – Het tweede herenteamvan Tennisclub Uithoorn is op 8 juni kampioen geworden in de 2e klasse zaterdag heren. Uithoorn doet daardoor volgend jaar mee op hoog tennisniveau in de 1e klasse en gaat proberen om deze stijgende lijn door te zetten. Op zondag 7 juli werden clubspelers Gertjan Roeleveld, Marco Epskamp, Ralf Schipper, Robin Verkerk en Conan de Bruin (op de foto van links naar rechts) gehuldigd op de club en kregen een attentie mee van het bestuur. De Bruin, die de eerste speeldag als invaller meedeed en meehielp aan een ruime 6-0 overwinning tegen Weesp, besloot hierna om de hele competitie te blijven spelen en won 13 van zijn 14 gespeelde wedstrijden, wat hem tot de beste speler van de competitie maakte. Epskamp was vooral succesvol in het dubbelspel, terwijl Roeleveld tegen ALTC Aemstelburgh uit Amstelveen knap zijn enkelspel won in drie sets. Spannende wedstrijden in het enkelspel werden door Schipper, Verkerk en van der Kroef (niet aanwezig bij de huldiging) tegen clubs Chip & Charge en VVGA uit Amsterdam knap gewonnen in drie sets.

De Bruin gaf bij zijn speech aan: ‘Ons team besloot op de tweede speeldag van de competitie na alle mooie overwinningen tegen tennisclub Chip & Charge om voor het kampioenschap te blijven gaan, wat uiteindelijk met 1 punt verschil ten opzichte van concurrent Linnaeushof uit Amsterdam is gelukt.’ Uithoorn doet weer mee met de regionale tennistop!

Foto: aangeleverd