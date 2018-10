Hennepkwekerij in woning

Uithoorn – Op woensdag 10 oktober rond twee uur in de middag zijn agenten een woning aan Zilverschoon binnen gegaan. Uit onderzoek en na meldingen dat het huis was omgetoverd tot hennepkwekerij, zijn agenten een kijkje gaan nemen. In de woning werden 118 stekjes en 3 hennepplanten aangetroffen. Deze zijn vernietigd, evenals de aanwezige apparatuur. Er zijn vijf personen aangehouden, drie inwoners uit Amstelveen van 27 jaar, 1 Amstelvener van 48 jaar en de 28-jarige bewoner uit Uithoorn. Het onderzoek is nog in volle gang.