Hemelse brievenbus geopend

Door Truus Oudendijk

Aalsmeer – Zelfs de hemel huilde een beetje dinsdagmiddag 16 april. Voorzichtige druppels vielen naar beneden op de Algemene Begraafplaats. Het waren alleen maar vreugdetranen. De hemel was blij, gewoon omdat er nu ook post heen gestuurd kan worden. Iedereen die een geliefde verloren is, je man, je vrouw, moeder, vader, opa, oma, broer, zus, vriend, vriendin, of het ergste, een kind, kent het gevoel wel. Je had eigenlijk nog iets willen zeggen; hoeveel je van iemand houdt of waar je steeds aan moet denken. Misschien wel goedmaken wat misging maar wat je nu niet meer recht kunt zetten. Of gewoon vertellen dat je hem of haar zo verschrikkelijk mist. Dat kan nu. Even een briefje sturen met een lieve opmerking of een mooie herinnering. Op de begraafplaats staat een mooie groene brievenbus met daarnaast een kastje met briefpapier en een pen. Het is een initiatief van Marion Weij. Zij heeft fascinatie met de dood, omarmt die, omdat ze er vanwege haar beroep veel mee te maken mee heeft. Het is de enige zekerheid in het leven. Dood gaan we allemaal. Inspiratiebron voor dit initiatief is Steffi, die al op jonge leeftijd haar moeder verloor. Vandaag is dat 20 jaar geleden. Zij was de beste vriendin van Marion.

Wethouder Sven Spaargaren vindt de brievenbus een prachtige aanwinst, ook van hem liggen veel voorouders en dierbare familieleden op de begraafplaats. Hij nam dinsdagmiddag de brievenbus officieel in gebruik door het posten van een brief naar zijn oma. Wat erin staat weet hij alleen.

Het briefpapier voor de hemelse brievenbus is doorweven met minuscule bloemenzaadjes. Vanzelfsprekend is er ook een postbode, die van tijd tot tijd de bus zal legen en ervoor zorgen dat die persoonlijke briefjes op het verse stukje aarde ernaast komen te liggen. En als de hemel dan maar af en toe huilt en haar tranen erop stort, groeien er vanzelf de mooiste bloemetjes op dat veldje. Wie weet vergeet-mij-nietjes.

Foto: Truus Oudendijk