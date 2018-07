(H)eerlijke groenten van Historische Tuin

Aalsmeer – Het is er weer: (h)eerlijke groenten van de Historische Tuin. Alles vers en met liefde gekweekt. De tropische hitte van de afgelopen weken mondde uit in een overvloedige oogst. Een greep uit het assortiment: (bos)-uien, sperziebonen, pompoenen, courgettes geel en groen, Kudelstaartse Koninkjes (krielaardappeltjes), augurken, bietjes, Piet Vissers (de typisch Aalsmeerse snijbonen) en wortelen. Kom langs en geniet van dagverse groenten.

Honing en jam

Naast zomerhoning van het bijenvolk, zijn er ook diverse soorten jam verkrijgbaar. Verwen jezelf eens met zwarte bessen-, abrikozen-, Japanse wijnbessen- of pruimenjam. In de loop van het seizoen komen er nieuwe smaken bij. De Tuin blijft verrassen!

De Historische Tuin is bereikbaar via de ophaalbrug aan het Praamplein in het Centrum en geopend van dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 16.30 uur.