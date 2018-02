Heerlijk avondje muziek met Daniel Roos

Aalsmeer – Pianist en zanger Daniel Roos verzorgde afgelopen zaterdag 10 februari een concert met Ross Frigge op gitaar en Bas Lavooy op cajun in Bacchus. Op melodieuze soulvolle pop- en rocknummers werd het publiek getrakteerd. En natuurlijk op liedjes van Elton John en Billy Joel, de helden van deze muzikale duizendpoot.

Een heerlijk en gevarieerd optreden, zo vonden de bezoekers. En ze kunnen binnenkort meer zien van Daniel Roos. Op zaterdag 10 maart komt de pianist opnieuw naar het culturele café in de Gerberastraat, dan met zijn Piano Band en hij presenteert een tribute aan Billy Joel en Elton John. Zeker deze datum alvast noteren. Geheid een heerlijk muziekvol avondje uit.

Zaterdag cabaret

Aanstaande zaterdag 17 februari trakteert Bacchus op cabaret. Genoten kan worden van Tom Last met zijn voorstelling ‘Uit Vrije Wil’. Aanvang is 21.00 uur en kaarten à 12 euro zijn te bestellen via www.cultureelcafebacchus.nl of telefonisch te bestellen via 0297-342657.