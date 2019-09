Heeren van Haerlem live in The Shack

Oude Meer – Zondagmiddag 29 september staat er een geweldige Nederlandstalige muzikale middag op het programma van The Shack. De Heeren van Haerlem spelen de grootste pop- en rockhits van Nederlandse bodem. Een geweldige feest, met hits van onder andere de Dijk, Doe Maar, De Scène, Het Goede Doel, Bløf, Boudewijn de Groot, Ramses Shaffy, Rowwen Hèze en André Hazes.

In maart 2015 kwamen Marcel Klingeler, Ramon Bakker, Ruud van Zijl, Sytse Bakker en Niek van Veelen bij elkaar om hun krachten en ervaring te bundelen in De Heeren van Haerlem. De repertoirekeuze was snel duidelijk: Nederlandstalige pop- en rocknummers. Met gevoel voor precisie en opzwepende dynamiek spelen zij nummers die iedereen kent.

De Heeren van Haerlem bestaat uit: Marcel Klingler op zang, Niek van Veelen op bas, Ramon Bakker op drums, Ruud van Zijl op toetsen en backing vocals en Sytse Bakker op gitaar en backing vocals. Een feest van herkenning gaat het worden in The Shack, een middag die je niet wilt missen!

LaBomba

Vrijdag 4 oktober gaan de spots in The Shack aan voor LaBomba. Labomba bestaat uit drie fantastische muzikanten en maakt ongepolijste muziek. Een prettige mix van metal, rock en roots waar ook lekkere hitgevoelige nummers uit zijn ontstaan.

Pearl Jamming

En zondag 6 oktober terug in The Shack: Pearl Jamming. Met een gezamenlijke liefde voor een van de grootste rockbands aller tijden brengt Pearl Jamming een energieke liveshow die je normaal alleen van Vedder en zijn mannen zelf gewend bent.

Reserveren

Voor sommige optredens is de animo erg groot. Reserveren is uiteraard niet verplicht maar wel mogelijk voor als je iets echt niet wilt missen. Stuur dan een email naar info@the-shack.info.

The Shack is zondag 29 september open vanaf 15.00 uur, De Heeren van Haerlem begint om 16.00 uur en de entree is 10 euro. Kijk voor het programma en meer op www.the-shack.info. Adres: Schipholdijk 253b in Oude Meer.