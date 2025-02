Heel De Ronde Venen Repareert tijdens Week van de Circulaire Economie

De Ronde Venen – De campagne Heel Nederland Repareert campagne duurt van 17 tot en met 22 maart; niet geheel toevallig in de week van de circulaire economie. De Ronde Venen doet daaraan mee met Heel De Ronde Venen Repareert. Op allerlei plekken door de hele provincie worden evenementen georganiseerd waar je je spullen kunt laten repareren en nieuwe skills kunt opdoen.

De campagne Heel De Ronde Venen Repareert is onderdeel van Heel Nederland Repareert. Een samenwerking met Afval van Utrecht, Natuur en Milieu Utrecht en Regio Foodvalley. Allemaal partijen die zich inzetten voor een schone en toekomstbestendige provincie.

Veel onnodig afval

De campagne is hard nodig. Nog steeds worden ontzettend veel spullen, en daarmee grondstoffen, weggegooid die nog goed te repareren of recyclen zijn. Zo is afval van weggegooide elektronische apparaten één van de snelst groeiende afvalstromen in Europa, met een groei van 3 tot 5% per jaar. Dat moet en kan anders.

Repareren is nuttig én leuk

De Heel Nederland Repareert campagne zet de bestaande reparatie-infrastructuur beter op de kaart. Niet alleen tijdens de campagneweek, maar ook daarna. Reparateurs kunnen hun initiatief of onderneming aanmelden op de landelijke website www.kunnenwehetmaken.nl. Zo maken we hen zichtbaar en verlagen we de drempel tot repareren. Met de campagne laten we zien dat reparatie niet alleen waardevol, maar ook heel leuk is. Zo maken we van repareren weer de norm.

Diverse workshops

Tijdens de week van de circulaire economie kun je Repair Cafés bezoeken, zijn er verschillende open dagen én zijn er reparatieworkshops te volgen. Zo organiseert De Woudreus in Wilnis de workshop Tuingereedschap Onderhoud. Bij stichting De Paraplu in Wilnis kunnen geïnteresseerden terecht voor de workshop Van spijkerbroek naar tas. En Paul van Gerwen stelt zijn metaalbewerkingswerkplaats open voor bezoek. Een overzicht van alle initiatieven en locaties vind je op kunnenwehetmaken.nl.

Heel Nederland Repareert, ook in De Ronde Venen. Foto: aangeleverd.