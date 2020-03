Hartstichting zoekt collectanten in Kudelstaart

Aalsmeer – Iedereen kan iets doen! Van 5 tot en met 11 april vindt de jaarlijkse collecteweek van de Hartstichting plaats. Om deze week tot een succes te maken, is de Hartstichting op zoek naar zoveel mogelijk collectanten. Tijdens de collecteweek halen de collectanten geld op voor onderzoek naar hart- en vaatziekten.



“We hebben in 55 jaar al veel bereikt, maar we zijn er nog niet. Met het oog op het groeiend aantal hart- en vaatpatiënten is het noodzakelijk dat wij hart- en vaatziekten vroeger kunnen herkennen en opsporen én beter kunnen behandelen. Want iedereen heeft recht op een gezond hart. Een hart waarmee je alles uit het leven haalt, dat je kracht geeft om te groeien, te leven en lief te hebben”, aldus de Hartstichting.

Meld je aan

“Toen ik een oproep zag voor collectanten in mijn wijk, dacht ik gelijk ‘waarom niet’. Het kost me maar een paar uurtjes en ik kan er iets goeds mee doen. Ik kende niemand met hartproblemen, maar het werk van de Hartstichting sprak me aan”, zegt de 30-jarige Gwendy. Zij wist toen nog niet dat zij een jaar later zelf een hartoperatie zou ondergaan.

Meedoen is makkelijk! Je loopt in je eigen wijk, en het duurt maar twee uurtjes. Er worden collectanten gezocht in Kudelstaart. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Ans van Berkel via fvb@caiway.nl. Of via www.hartstichting.nl/wordcollectant of bel met 070-3155695.