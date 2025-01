Hartjes voor actie ‘Hart voor kanker’

Aalsmeer – De hartjesactie voor de Wereldkankerdag op 4 februari loopt nog steeds. Tot 15 januari is het mogelijk hartjes in te leveren voor mensen die kanker hebben of hebben gehad of zijn overleden aan kanker. De dozen met lila hartjes staan in het Raadhuis, in de bibliotheek, in de kerken in Aalsmeer en Kudelstaart, in buurtcentra en dorpshuizen, in sportaccommodaties, in zorgcentrum ‘t Kloosterhof en bij de Yuverta Mavo. Versier deze hartjes of zet er een tekst op. Tevens zijn er in het gemeentehuis kleine paarse lintjes om mee te nemen, een symbool van solidariteit, liefde en hoop.

Er komen vanaf 27 januari tot ongeveer 12 februari paarse linten te hangen in het Raadhuis met de hartjes eraan voor alle dierbaren. Doe ook mee! Ter herinnering zal gedurende de actie de Watertoren weer paars kleuren.

Deze actie ‘Hart voor kanker’ is in samenwerking met Participe Amstelland. Mail voor meer informatie naar: f.huijbregts@participe.nu of jbkooij@kabelfoon.nl of bel: 06-16934773.

Foto: aangeleverd