Hartjes luisteren wijk Elsrijk op

Amstelveen – Elsrijk is in kleur gehuld. Niet alleen de eerste bloembollen geven de wijk kleur, maar ook de 200 met de hand gemaakte hartjes luisteren de wijk op. In heel Elsrijk kan je ze tegenkomen, de hartjes met een speciale boodschap. Buurtbewoners en bewoners van Nieuw Vredeveld hebben de handen uit de mouwen gestoken om de hartjes te maken en op te hangen.

De hartjes zijn een oproep om ook na een jaar covid-19 in het land, naar elkaar om te blijven kijken.

Sommige mensen kunnen een ‘hart onder de riem’ gebruiken en anderen een pluim, omdat ze voor een ander klaar staan. De vinder van een hartje mag iemand aanmelden voor een kleine attentie. De wijkcoach van Stadsdorp Elsrijk zorgt er voor dat de persoon in het zonnetje wordt gezet.