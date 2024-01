Hardlopen tegen kanker￼

Uithoorn – Aankomende zondag verschijnt ook de Amsterdamse Jeroen van Veen bij Uithoorns Mooiste de Loop aan de start. De hardloper doet mee om geld op te halen voor het Prinses Máxima Centrum en mensen kunnen hem daar nog voor sponsoren. In maart is hij begonnen om elke dag hard te lopen voor dit goede doel. Hiervoor heeft hij een heel persoonlijke reden. Zijn zoontje Kasper is op 4 maart 2022 op 4-jarige leeftijd overleden aan een zeer agressieve hersentumor. Toen Kasper één jaar was, werd er in zijn hoofd een kwaadaardige tumor ontdekt. Vanaf dat moment staat het leven van Jeroen en zijn gezin totaal op zijn kop. Hun zoontje had een overlevingskans van één procent en daar hielden zij zich hoopvol aan vast. Maar na duizend behandelingen in zes verschillende ziekenhuizen blijkt uit een scan dat er uitzaaiingen zijn en dat er geen hoop meer is. Jeroen is dankbaar voor de mooie momenten en besluit een boek te schrijven over zijn vrolijke zoontje en hun leven tussen hoop en vrees: Kasper – Achtbaan op losse schroeven.



In maart 2023 begint Jeroen met hardlopen om geld op te halen voor het Prinses Máxima Centrum waar kinderen met kanker behandeld worden. Elke dag rent hij gemiddeld tien kilometer door dorpen en steden. Onderweg wordt hij aangemoedigd en via Facebook kunnen zijn belevenissen worden gevolgd. Bedrijven die hem sponsoren komen op zijn T-shirt. Inmiddels heeft hij meer dan zeshonderdduizend euro opgehaald, maar elk bedrag is welkom en kan het verschil maken in het leven van een kind met kanker. Doneren kan via de QR-code, graag erbij vermelden dat het voor Uithoorns Mooiste de Loop is. In maart 2024 eindigt Jeroen op Texel waar hij een Ultra loop doet van 120 kilometer.