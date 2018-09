Happen & Stappen in Aalsmeer-Centrum

Aalsmeer – Het zesde seizoen gaat van start: wandelingen onder leiding van gidsen door de oude dorpskern van Aalsmeer. Tijdens de wandelingen worden fraaie plekjes aangedaan en monumenten bekeken.

De gidsen vertellen vanuit hun persoonlijke deskundigheid over de historie van Aalsmeer en geven zo een dikwijls verrassende kijk op het dorp. De dorpswandelingen worden gehouden van april tot en met september op elke laatste zaterdag van de maand. Wandelingen voor groepen worden op afspraak gehouden.

Zaterdag 29 september staat er een speciale wandeling op het programma. Na het succes van vorige jaren wordt wederom een wandeling georganiseerd onder de noemer Happen & Stappen. Verschillende gidsen begeleiden de deelnemers tijdens deze wandeling, die afwijkt van de gebruikelijke route.

Verrassing

Onderweg zijn er, in samenwerking met lokale ondernemers, enkele tussenstops met een lekkere verrassing. Waar en hoe blijft nog een verrassing. Zeker is dat het een informatieve, gezellige en aangename middag gaat worden!



Happen & Stappen op zaterdag 29 september begint om 13.00 uur in de Historische Tuin Aalsmeer. De wandeling eindigt omstreeks 15.00 uur. Deelname kost € 12,50 per persoon. Inschrijven kan via coordinator@historischetuinaalsmeer.nl Ook bij regen gaat de dorpswandeling door, in dat geval met een groter aantal binnenlocaties.