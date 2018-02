Aalsmeer – In het kader van de Boekenweek 2018 met thema ‘natuur’ trakteren Bibliotheek Amstelland, Het Boekhuis en de stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer op een vogellezing door Hans Dorrestijn in Aalsmeer. Deze vindt plaats op maandag 12 maart van 20.15 tot 22.00 uur bij de Doopsgezinde Gemeente in de Zijdstraat 55.

Liefde voor vogels

Dichter, (tekst)schrijver en cabaretier Hans Dorrestijn komt naar Aalsmeer om te vertellen over zijn liefde voor vogels tijdens alweer de 83ste Boekenweek van zaterdag 10 tot en met zondag 18 maart. Bij de vogellezing put Hans Dorrestijn uit de verhalen die eerder zijn verschenen in boekvorm (Dorrestijns vogelgids, Dorrestijns Natuurgids, Dudeljo!; de mooiste vogelverhalen die zijn verzameld in het boek ‘Dorrestijns Volkomen Vogelgids’). Een literaire en humoristische lezing over zijn belevenissen in de natuur, vogels kijken en vogelaars.

Hans Dorrestijn (77) heeft een omvangrijk oeuvre opgebouwd. Er verschenen meer dan veertig boeken van zijn hand. Daarnaast schreef hij talrijke theaterprogramma’s, waarvoor hij in 2003 een Gouden Harp ontving voor zijn gehele oeuvre. Met de televisieserie Baardmannetjes over vogels en andere dieren, welke hij samen met Nico de Haan maakte, bereikte hij een groot publiek. In september 2015 wordt Hans’ boek ‘De Italiaanse chauffeuse’ genomineerd voor de Jan Wolkers Prijs 2015; voor het beste Nederlandse natuurboek.

Kaarten kopen

De vogellezing op maandag 12 maart bijwonen kost 15 euro voor niet-leden. Pashouders 12,50 euro per persoon. Deze prijzen zijn inclusief een drankje. Kaarten voor de lezing zijn verkrijgbaar bij Boekhuis Aalsmeer in de Zijdstraat en in de Amstelland bibliotheken of te bestellen via de website van de bibliotheek: www.debibliotheekamstelland.nl.

Lezing Hans Dorrestijn in Aalsmeer. Foto: Bert Andrée