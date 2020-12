Handbalvereniging houdt oliebollen drive-thru

Aalsmeer – Op donderdag 31 december kan iedereen oliebollen en appelflappen afhalen of kopen zonder uit de auto te hoeven stappen. In deze moeilijke tijden voor ook sportverenigingen is door Greenpark Aalsmeer een leuke actie bedacht. Samen met banketbakker Sven Müller hebben leden van de handbalvereniging een oliebollen drive-thru opgezet op het terrein van De Bloemhof aan de Hornweg.

Bestellingen kunnen geplaatst worden via webshop@hvaalsmeer.nl. Maar ook op de dag zelf kunnen lekkernijen in de drive-thru gekocht worden, die op de laatste dag van het jaar open is van 7.00 tot 16.00 uur.

Oliebollentaxi

Er is ook een oliebollen-taxidienst opgezet die bestellingen thuis komt brengen. Zo hoeven de kopers niet eens de deur uit voor verse oliebollen en/of appelflappen. Zowel particulieren als bedrijven kunnen hun bestellingen laten bezorgen door de oliebollen-taxidienst. Kijk voor meer informatie, het oliebollen-assortiment en de mogelijkheden op www.hvaalsmeer.nl

Foto: Mike van der Laarse, Voorzitter Greenpark handbal Aalsmeer, met banketbakker Sven Müller (rechts) voor de oliebollentaxi.