Handballers FIQAS naar Duitsland

Aalsmeer – Er wordt dit weekend gehandbald over de landsgrenzen. Verschillende teams van handbalvereniging FIQAS zijn vrijdag 2 juni vertrokken naar Neuss in Duitsland. Onder andere de kampioenen van Nederland, de jongens C, gaan de eer van Aalsmeer en Nederland verdedigen. Aan het grote internationale toernooi nemen diverse landen deel. De jongens C worden vervoerd in een prachtige bus met bestickering.

Nederlands Kampioen Handbal Jongens C 2016-2017 staat vermeld op de bus, die verder gesierd wordt met een foto van het team, genomen tijdens de huldiging onlangs voor het gemeentehuis. Dankzij KMPA en Kicks’s foto’s is deze overweldigende entree in Neuss tot stand genomen. Het maakt vast indruk op de tegenstanders! Nu nog handballen natuurlijk. Hoe de jongens C en de andere Aalsmeerse handballers het er van af gebracht hebben, is zeker donderdag te lezen in de Nieuwe Meerbode.

Foto: www.kicksfotos.nl