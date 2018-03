Handballers FIQAS bij beste 4 in BeNe League

Aalsmeer – Er is heel goed en minder goed nieuws te melden over de handballers van FIQAS Aalsmeer. Het goede nieuws springt er met kop en schouders bovenuit, want er is een heel bijzonder en geweldig resultaat bereikt. Voor de BeNe League speelde Heren 1 afgelopen zaterdag 10 maart een belangrijke wedstrijd. In Zwartemeer in Drenthe moest met ruime cijfers gewonnen worden van Hurry Up om een plaatstje bij de ‘beste vier’ te bemachtigen. En dit is gelukt! Concurrent Bevo won ook, maar Aalsmeer wist uiteindelijk meer punten te vergaren. De rust gingen FIQAS en Hurry Up in met 11-13 (voor Aalsmeer) en in de tweede helft wisten de FIQAS mannen door te stomen naar de mooie eindstand van 19-28. In de bus terug naar Aalsmeer moet de champagne wel ontkurkt zijn!

Finaleweekend in Den Bosch

FIQAS Aalsmeer gaat zich nu opmaken voor het finaleweekend in Den Bosch op zaterdag 17 en zondag 18 maart. Samen met Bocholt, OCI Lions en Hasselt gaat de ploeg de strijd aan om de hoogste eer in deze Belgische Nederlandse handbalcompetitie. De halve finales zijn op zaterdag 17 maart. Aalsmeer speelt tegen koploper Boccholt en OCI Lions en Hasselt zijn elkaars tegenstander. Op zondag 18 maart wordt gespeeld om de derde en vierde plaats en natuurlijk is er de finale om plek een en plek twee. FIQAS Aalsmeer gaat vast weer de supportersbus inzetten om fans uit eigen gemeente naar deze ‘thriller’ te krijgen. Wat een spektakel. Aalsmeer bij de beste vier handbalclubs van Nederland en België, iets om nu al trots op te zijn!

Dames 1 en Heren 2

Ook Dames 1 wachtte afgelopen zaterdag 10 maart een uitwedstrijd. Tegenstander was DSS uit Heemskerk. De teams zijn aan elkaar gewaagd en staan op plaats zes en zeven in de competitie. Over en weer werd gescoord en de rust gingen Aalsmeer en Heemskerk in met een gelijke 13-13 stand. In de tweede helft namen de dames van FIQAS het heft in handen en wisten DSS uiteindelijk te verslaan met 17-25. Misschien geen champagne in de bus naar Aalsmeer, maar een overwinningsfeestje is vast gevierd en terecht. Thuis in De Bloemhof handbal kijken kon op zondag 11 maart. Voor Heren 2 stond de laatste wedstrijd in de reguliere competitie op het programma en tegenstander was E&O uit Emmen. En dit is dan het minder goede nieuws: De Aalsmeer heren hebben nipt met 27-31 verloren. Helaas, maar spannend was het wel. De beide teams deden niet voor elkaar onder.

Foto: www.kicksfotos.nl. Heren 2 wint net niet van E&O uit Emmen.