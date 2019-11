Handbal: Winst Heren 1 Greenpark Aalsmeer

Aalsmeer – De handballers van Greenpark Aalsmeer hebben wisselend gepresteerd afgelopen weekend. Op zaterdag 23 november speelde Heren 2 thuis in De Bloemhof tegen Hellas 1. Er is volop gestreden en de beide teams waren aan elkaar gewaagd, maar helaas voor Aalsmeer wist Hellas net iets vaker te scoren. “Het zat er niet in. Verloren tegen Hellas met 20-23”, aldus het team in een reactie. Maar, de mannen blijven strijdlustig en gaan aankomend weekend naar Limburg om het op te nemen tegen OCI Lions.

Meisjes B van Greenpark Aalsmeer speelde zondag 24 november ook thuis in De Bloemhof. Tegenstander waren de meiden van Hellas. Aalsmeer heeft het verlies van Heren 2 tegen de ploeg uit Den Haag goed gemaakt. Er is met liefst 25-15 (rust 11-7) gewonnen.

Greenpark Aalsmeer Heren 1 was afgelopen zondag afgereisd naar Houten om het in de BeNe League op te nemen tegen Handbal Houten. Aalsmeer startte sterk en wist al snel op een 1-6 voorsprong te komen. Bij een stand van 1-10 werd Houten ‘wakker’ en nam het heft enigszins over. De rust gingen de teams in met 12-18. De tweede helft liet twee fanatieke ploegen zien, die om en om het net wisten te vinden. Houten kwam terug, maar wist het tij van de vroeg opgelopen achterstand niet meer te keren. Greenpark Aalsmeer bleef geconcentreerd strijden tot de laatste minuut en bepaalde de eindstand op 26-37. Met winst terug naar Aalsmeer. “Een heerlijke overwinning”, aldus de ploeg én weer een plaatsje gestegen in de ranking. Greenpark Aalsmeer staat nu achtste. Topscorer was Donny Vink met 9 doelpunten, gevolgd door Samir Benghanem (7) en Niels de Jong (5).

Aanstaande zaterdag 30 november ronde 13 van de BeNe League. Greenpark Aalsmeer speelt thuis in De Bloemhof de wedstrijd tegen de nummer drie, HC Visé BM. Het startschot klinkt om 19.15 uur. Heren 1 hoopt op veel support van handbal-liefhebbers. Reken maar weer op een spannende en fanatieke ‘pot’ handbal.

Foto: Facebook-collage Greenpark Heren 2.