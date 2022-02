Handbal: Winst Heren 1 tegen Bevo in Panningen

Aalsmeer – Voor de beide Heren-teams van Green Park Handbal stonden afgelopen weekend uitwedstrijden op het programma. Heren 1 speelde in de BeNe League tegen Bevo HC in Panningen. Voorzitter Mike van der Laarse was meegereisd met het team en kreeg een bijzondere taak toebedeeld. Wie regelmatig de thuiswedstrijden bezoekt, weet dat Van der Laarse achter de microfoon plaats neemt om verslag te doen. Nu mocht hij ook commentaar geven tijdens de wedstrijd in Panningen. “Mooi dat de saamhorigheid goed is bij de handbalverenigingen”, aldus een best trotse voorzitter. Aalsmeer begon voortvarend aan de wedstrijd en pakte gelijk enkele winstpunten. Bevo HC liet zich niet overrompelen en wist goed bij te blijven. De rust gingen de teams in met 11-16 voor Green Park. Ook in het tweede deel werd sportief, maar fel gehandbald. De teams hielden elkaar goed in evenwicht. Het was uiteindelijk Green Park dat de winst pakte en met een 32-29 zege terug naar Aalsmeer mocht. Uitblinker was dit keer Donny Vink met negen goals. En een extra schouderklopje kreeg keeper René de Knegt voor zijn belangrijke redding net voor het eindsignaal.

Dinsdag tegen Kras Volendam

Door de winst blijft Aalsmeer op plaats vier staan in de BeNe League competitie met 24 punten. Het rijtje eerste drie is onveranderd: 1. Bocholt (31 punten), 2. Sporting Pelt (27 punten) en 3. Limburg Lions (25 punten). Direct achter Green Park, op plaats vijf, staat Kras Volendam met 21 punten. Kras is morgen, dinsdag 15 februari, de tegenstander van Aalsmeer. De inhaal-wedstrijd (uitgesteld vanwege deelname aan het EK door spelers van beide teams) wordt vanaf 19.00 uur gespeeld in Volendam en is te volgen via livestream.

Zaterdag thuis tegen Limburg Lions

Aanstaande zaterdag 19 februari komt voor de BeNe League Limburg Lions naar Aalsmeer, de nummer drie in de competitie met slechts 1 puntje meer dan Green Park. De wedstrijd in sporthal De Bloemhof begint om 19.15 uur en publiek is welkom. Een week later, op zaterdag 26 februari, wacht vervolgens weer een uitwedstrijd voor Heren 1, in en tegen Tongeren. Aanvang is 20.15 uur.

Heren 2 gelijk

Voor de Eredivisie vertrok Heren 2 van Green Park Handbal naar Arnhem om het op te nemen tegen DFS. Het publiek (thuis en in de hal) kreeg een bijzonder spannende wedstrijd te zien. De teams waren aan elkaar gewaagd, er werd over en weer gescoord. Enkele minuten voor het eindsignaal, bij een stand van 28-28, maakte een speler van Arnhem een overtreding. Aalsmeer mocht een strafworp nemen, maar wist deze niet te bezegelen. Eindstand dus 28-28. Aalsmeer 2 staat in de competitie nog altijd op de vierde plaats met 27 punten. Houten en Waalwijk gaan aan kop, met elk 31 punten. Op drie BFC met 28 punten. De komende drie weken heeft Aalsmeer 2 vrij, er wordt natuurlijk wel getraind, want de eerstvolgende wedstrijd is op zaterdag 5 maart vanaf 20.45 uur. De uitwedstrijd is tegen Vlug en Lenig. Op zondag 13 maart verwelkomt Green Park Aalsmeer koploper Waalwijk in De Bloemhof aan de Hornweg. De wedstrijd begint om 15.00 uur en publiek is welkom.

Foto: www.kicksfotos.nl