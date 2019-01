Handbal: Winst Heren Greenpark op Hasselt

Aalsmeer – Na een korte vakantiestop is de BeNe League voor de handbalteams uit Nederland en België zaterdag 19 januari weer van start gegaan.

Heren 1 van Greenpark Aalsmeer kreeg Initia Hasselt op bezoek in De Bloemhof. De Belgische ploeg was een maatje te klein voor het Aalsmeerse kampioensteam. De rust werd ingegaan met 18-10 voor Aalsmeer.

Ook in de tweede helft lukte het Initia Hasselt niet om in de buurt van Greenpark te komen. Er werd wel over en weer gescoord, zestien keer door Hasselt en zeventien maal door Aalsmeer. Eindstand: 35-26 voor Aalsmeer. Hasselt dus met een flinke nederlaag terug naar België.

De meeste doelpunten voor Aalsmeer zijn gemaakt door Samir (8), gevolgd door Nils (5), Robin, Remco en Quinten (elk 4), Vaidas en Erik (elk 3), Rob (2) en marwin en Tim (elk 1).

Zaterdag 26 januari wacht de Greenpark Aalsmeer heren de uitwedstrijd tegen Bocholt (vanaf 20.15 uur) en op zaterdag 2 februari is de eerstvolgende thuiswedstrijd in De Bloemhof. Tegenstander voor Aalsmeer is dan Hurry-Up. Deze wedstrijd begint om 19.30 uur.

Foto: www.kicksfotos.nl