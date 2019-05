Handbal: Winst Greenpark na super spannend duel!

Aalsmeer – Het eerste duel in the best-of-three om de beker heeft Greenpark Aalsmeer handbal afgelopen zaterdag 25 mei gewonnen van Kras Volendam. Een nipte winst van 24-23, maar het kleine verschil is alvast een beetje groots gevierd samen met het vele publiek. Uitverkocht was De Bloemhof voor dit top-handbalduel. En tophandbal kregen de aanwezigen zeker te zien, vanaf de aanvang tot het eindsignaal bijzonder spannend en attractief. Een echte promotie voor de handbalsport!

Greenpark Aalsmeer startte voortvarend en wist na tien minuten een 4-1 voorsprong te nemen en binnen een kwartier stond 6-3 op het scorebord. Daarna kwam de ommekeer en wist Kras Volendam vooral het doel van Aalsmeer te vinden. Vanaf 6-9 kwam Greenpark weer meer in het spel, maar niet voorkomen kon worden dat de teams gingen rusten met een stand van 10-11 voor Kras Volendam.

In de tweede helft was het opnieuw Greenpark dat het heft in handen nam. Aalsmeer wist terug te komen dankzij enkele loepzuivere strafworpen van Remco Van Dam. Binnen zes minuten waren de rollen omgedraaid en stond het 16-13 en zelfs 18-13 voor Aalsmeer.

De spirit was er echter bij Volendam niet uit. Er werd een tandje bijgezet en de spanning was weer helemaal terug bij 20-20. Maar Aalsmeer was niet van plan om de winst uit handen te geven en geconcentreerd werd het laatste part ingezet. Greenpark scoorde drie keer en wie dacht bij de stand van 23-20 dat de wedstrijd gespeeld was, had het mis. Opnieuw wist Kras Volendam de Aalsmeerse handballers te verrassen en daarmee de spanning op te bouwen.

Pas toen bij 24-23 het eindsignaal klonk, werd op de tribune en op het veld opgelucht adem gehaald. Toch winst voor Greenpark Aalsmeer. Voorzitter Mike van der Laarse kijkt tevreden terug op dit eerste duel: “Mooie pot handbal, bomvolle Bloemhof, reclame voor de handbalsport”, laat hij weten.

Zondag in Volendam

Aanstaande zondag 2 juni volgt het tweede duel in de best-of-three. Dan speelt Volendam thuis tegen Greenpark Aalsmeer. Deze wedstrijd begint om 16.00 uur en natuurlijk hopen de Aalsmeerse handballers dat vele fans met hen mee gaan naar Volendam. Bij winst voor Greenpark Aalsmeer is voor het tweede jaar op rij het landskampioenschap behaald.

In de planning is een derde duel opgenomen op zondag 9 juni thuis in De Bloemhof, maar natuurlijk hoopt Greenpark nog eenmaal te hoeven schitteren en ook de ‘pot’ aanstaande zondag winnend te kunnen afsluiten.

De doelpunten voor Aalsmeer zijn gemaakt door: Remco (7), Tim (5), Samir (4), Robin en Quinten (elk 3) en Rob en Vaidas (elk 1).

Foto: www.kicksfotos.nl