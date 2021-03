Handbal: Weer winst voor Greenpark (39-21)

Aalsmeer – De handbal heren van Greenpark Aalsmeer hebben vanavond, zaterdag 27 maart, gewonnen van Quintus met een ruime marge: 39-21. In de eerste helft had Aalsmeer al de overhand, maar Quintus wist goed stand te houden. De rust gingen de teams in met 16-11 voor Greenpark. Na de break kwam Aalsmeer op stoom en moest de ploeg uit Kwintsheul haar meerdere erkennen in Greenpark. Jesse en Donny van Greenpark waren samen goed voor eenderde van het aantal doelpunten, respectievelijk 7 en 6 keer de keeper gepasseerd. De wedstrijd voor de HandbalNL League werd in De Bloemhof gespeeld, zonder publiek, en was te volgen via livestream. Met deze winst behoud Aalsmeer haar koppositie in de HandbalNL League.

Foto’s: www.kicksfotos.nl