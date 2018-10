Handbal: Weer geen winst voor Green Park

Aalsmeer – De tweede wedstrijd in het Europese avontuur voor de handballers van Green Park Aalsmeer was het thuisduel tegen Vojvodina uit Servië. Afgelopen zaterdag 13 oktober stond dit duel op het programma en hiervoor was het publiek in groten getale naar De Bloemhof gekomen.

Vorige week waren de Green Park heren op bezoek geweest bij Vojvodina in Novi Stadt en deze wedstrijd werd door Aalsmeer met 29-21 verloren. In de eerste helft liet de Servische ploeg zien bij de Europese top te horen. Elke fout van Aalsmeer werd direct afgestraft en met de rust keek Green Park tegen een achterstand van 18-10 aan. De tweede helft liet Aalsmeer zien toch ook behoorlijk goed te kunnen handballen en wist uiteindelijk de eindstand te bepalen op 29-21. Weliswaar verlies, maar volgens kenners bood dit andere spel kansen om de volgende ronde te halen.

Helaas bleek zaterdag Vojvodina toch weer een maatje te groot voor Aalsmeer. Letterlijk, want de Servische ploeg bestaat uit ‘stevige jongens’. Het werd een super spannend duel, waarin Aalsmeer zich, wellicht gesteund door de vele supporters, goed staande wist te houden. De ruststand was 11-13 en dit minieme verschil gaf duidelijk aan dat voor beide ploegen winst nog mogelijk was.

Aalsmeer wist twee keer op voorsprong te komen, draaide prima mee, maar in de slotfase had Vojvodina nog net even meer energie en wist de eindstand te bepalen op 23-26. Opnieuw geen winst voor Aalsmeer, maar de Green Park Aalsmeer heren verdienen een schouderklopje: Prima gespeeld! Topscoorders waren Rob (7), Vaidas (5) en Remco en Quinten (elk 3).

Dinsdag BeNe League

De ploeg kan zich nu gaan concentreren op de BeNe League, de Belgische en Nederlandse handbalcompetitie. Aanstaande dinsdag 16 oktober wacht de eerste wedstrijd. Het Belgische Achilles Bocholt komt op bezoek bij Green Park in De Bloemhof. Deze wedstrijd in de sporthal aan de Hornweg begint om 21.00 uur en uiteraard hopen de heren weer op veel support. En zaterdagavond opnieuw tophandbal in Aalsmeer: De Green Park heren gaan het dan opnemen tegen OCI Lions.

Foto: www.kicksfotos.nl