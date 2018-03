Handbal: Verlies Heren 1, junioren B kampioen

Aalsmeer – Wat was het spannend, de handbalwedstrijd afgelopen zaterdag 24 maart in De Bloemhof tussen FIQAS Aalsmeer en OCI Lions. Vanaf de start werd door beide ploegen honderd procent ingezet om de hoogste eer op te kunnen strijken. De handballers waren aan elkaar gewaagd, er werd over en weer gescoord en steeds was er slecht een of twee punten verschil. De rust ging FIQAS in met een 14-15 achterstand, maar het vele publiek was er van overtuigd dat Aalsmeer de wedstrijd zeker kon winnen. Zo’n 6,5 minuten voor tijd stonden FIQAS en OCI Lions gelijk: 26-26. Op het puntje van hun stoelen zaten de aanwezigen op de tribune. Aalsmeer werd luid aangemoedigd, maar helaas. FIQAS verloor nipt met 27-29.

Donderdag Volendam op bezoek

Lange tijd om te treuren is er niet. Aanstaande donderdag 29 maart komt de volgende concurrent al op bezoek in De Bloemhof aan de Hornweg. Er wacht FIQAS de wedstrijd tegen Kras Volendam. Aanvang is 20.00 uur en natuurlijk is publiek van harte welkom.

Goud voor Junioren B FIQAS

Afgelopen zaterdag 24 maart wachtte de FIQAS Junioren B ook een belangrijke wedstrijd. Vrone HB1 kwam op bezoek in De Bloemhof en bij winst zou de Aalsmeerse ploeg kampioen in de zaal kunnen worden. Officieel moeten de junioren nog twee wedstrijden spelen, maar het lukt tegenstander Leidsche Rijn niet om een datum te vinden waarop ze naar Aalsmeer kan komen. En dus wachtte de FIQAS Junioren de laatste wedstrijd van het seizoen. Het team was er op gebrand om het succesvolle seizoen ook winnend af te sluiten en dit is gelukt. Gewonnen van Vrone en dus goud voor de FIQAS junioren. Grote vreugde in de zaal en later in de kleedkamer en begrijpelijk. Gefeliciteerd!

RKDES Dames kampioen

Een topprestatie hebben ook de handbal Dames van RKDES Kudelstaart neergezet. In de ochtend van zondag 25 maart stond de kampioenswedstrijd op het programma. Het publiek kreeg een bijzonder spannende ‘pot’ handbal te zien, die uiteindelijk door RKDES werd gewonnen met 15-14. Natuurlijk zijn de dames van RKDES beloond met bloemen voor dit mooie en verdiende kampioenschap. Gefeliciteerd!

Nipt verlies Dames 1 FIQAS

Dames 1 van FIQAS had een minder prettig weekend. In Breezand werd zaterdagavond met slechts 1 puntje verschil verloren van ZAP. Eindstand: 29-28. Jammer, maar het vizier moet weer snel op scherp, want de volgende wedstrijd wacht alweer. Op zaterdag 31 maart reizen de Dames van FIQAS naar Bentelo om in sporthal De Pol de strijd aan te gaan tegen Dames 1 van Bentelo.

Foto: www.kicksfotos.nl. Nils Dekker van FIQAS Aalsmeer in actie tegen OCI Lions.