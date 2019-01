Handbal: Verlies Dames 1 en Heren 1 Greenpark

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 26 januari speelde Dames 1 van handbalvereniging Greenpark Aalsmeer een thuiswedstrijd tegen Westsite uit Amsterdam. De twee ploegen waren aan elkaar gewaagd en er werd over en weer gescoord. Toch was het uiteindelijk Westsite dat juichend de kleedkamer kon gaan opzoeken. De Amsterdamse handbalsters wonnen in De Bloemhof met 27-32 van Aalsmeer.

Heren 1 tegen koploper

Ook Heren 1 van Greenpark Aalsmeer heeft zaterdag verloren, maar de handballers mochten met opgeheven hoofd het veld verlaten. Greenpark speelde tegen de koploper in de BeNe League, Achilles Bocholt.

In sporthal De Damburg kregen de bezoekers een spectaculaire wedstrijd te zien. De wedstrijd tussen de kampioen van Nederland en de nummer één in de BeNe League was bijzonder spannend. Beide teams waren op winst uit en er werd op scherp gespeeld.

Het was uiteindelijk Aalsmeer dat het onderspit moest delven en met 37-34 verlies naar huis werd gestuurd. Achilles Bocholt blijft dus aan de leiding in de BeNe League. Gescoord voor Greenpark Aalsmeer hebben: Vaidas (7), Samir (6), Tim (5), Robin (4), Remco en Quinten (elk 3), Rob en Erik (elk 2) en Nils (1).

Aanstaande zaterdag 2 februari speelt Heren 1 thuis in De Bloemhof. De handballers van Greenpark Aalsmeer krijgen Hurry-Up op bezoek. De wedstrijd begint om 19.30 uur.

Foto: www.kicksfotos.nl (Dames 1 Greenpark).