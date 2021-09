Handbal: Verlies Dames 1 en Heren 1 Greenpark

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 25 september was Hal 2 van de Bloemhof redelijk goed gevuld voor het duel van Greenpark Dames 1 tegen PCA/Kwiek DS2. Het team uit Raalte is een ervaren ploeg dat naar vermoeden hoge ogen gaan gooien in deze jaargang van de handbalcompetitie. Greenpark daarentegen is een team in opbouw dat een lastige voorbereiding heeft. Veel rumoer en wisselingen in de begeleiding. Het team is op zoek naar rust en focus. PCA/Kwiek vliegt uit de startblokken en laat er geen gras over groeien. Met snelle wisselingen wordt de Aalsmeerse verdediging getest. Helaas worden de gaten ook gevonden en staan de dames in mum van tijd met 0-5 achter. Aalsmeer blijft echter handballen en zoeken naar de eigen vorm, als het vandaag niet lukt, dan er maar van leren. Ruststand 6-17.

In de tweede helft een soortgelijk beeld. PCA/Kwiek is gewoon een aantal maatjes te groot en dan kan je niet anders doen dan dat accepteren. Wedstrijd uit spelen, blijven handballen en genieten van de spaarzame momenten dat het wel lukt. Eindstand: 14-37. Aanstaande zaterdag 2 oktober spelen de dames bij PSV Eindhoven, een andere lastige tegenstander. Doelpunten : Lisa Hölscher (7), Nanda Jansma (2), Sonja van Wechem (2), Robin Sahalessi (1), Fleur Houtzager (1) en Noël Reus (1).

BeNe League Heren 1

Voor de BeNe League competitie vertrok Heren 1 van Greenpark afgelopen zaterdag 25 september naar België om het op te nemen tegen Sporting Pelt. De twee teams waren aan elkaar gewaagd, maar Aalsmeer moest dit keer nipt haar meerdere erkennen in Sporting Pelt en verloor met 31-28. De eerste nederlaag voor Greenpark sinds de start van de competitie. Aalsmeer deelt nu met Sporting Pelt de derde plaats, elk 6 punten. Op twee Kembit Lions met 7 punten en de BeNe League wordt aangevoerd door de kampioen van het vorige seizoen, Achilles Bocholt uit België met 8 punten.

Aanstaande zaterdag 2 oktober spelen de Greenpark Aalsmeer handballers thuis in De Bloemhof aan de Hornweg en komt Kras Volendam (plaats 9) op bezoek. De wedstrijd begint om 19.15 uur en publiek is welkom met ticket en coronatoegangsbewijs.

Foto: Aanval Greenpark Aalsmeer dames op Raalte. Foto: Robert de Rooij