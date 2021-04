Handbal: Team NL wint EK kwalificatiewedstrijd

Regio – De TeamNL Handbalheren hebben in de strijd om EK-kwalificatie met 24-32 gewonnen van Turkije. Hierdoor zet het team van bondscoach Erlingur Richardsson een grote stap richting kwalificatie voor het Europees Kampioenschap 2022. Bij rust was het verschil drie doelpunten in het voordeel van de Oranjeheren: 12-15.

Begin november stonden beide ploegen ook tegenover elkaar, destijds won Nederland de eerste wedstrijd in de strijd om EK-kwalificatie nipt van Turkije: 27-26.

Topscorer met zes doelpunten was Alec Smit (2x). Ook flink gescoord hebben Samir Benghanem, Kay Smits, Ephrahim Jerry en Iso Sluijters. Samir, spelend bij Greenpark Aalsmeer, wist vijf keer de bal in het doelnet te gooien.

Het Nederlands team heeft door de winst goede kansen voor de tweede keer in de geschiedenis te plaatsen voor het Europees kampioenschap. plaats in de poule. Aanstaande zondag 2 mei spelen de NL handbalheren thuis tegen Polen de beslissing brengen.

Het Nederlands Herenteam is bij de loting voor de kwalificatie van het EK 2022 in Hongarije en Slowakije ingedeeld in poule 5 bij Slovenië, Polen en Turkije. Tegen iedere tegenstander wordt een keer uit en een keer thuis gespeeld. Aan het einde van de kwalificatie plaatsen de nummers één en twee en de vier beste nummers drie uit alle acht poules zich voor het EK 2022. Het EK wordt van 13 tot en met 30 januari 2022 georganiseerd in gastlanden Hongarije en Slowakije.

Foto: Actiefoto Samir Benghanem, Greenpark Aalsmeer.