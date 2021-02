Handbal: Strijd om landstitel wordt hervat

Aalsmeer – De strijd om de landstitel bij de heren gaat door. De HandbalNL League wordt vanaf het weekend van 6 en 7 maart hervat. Vijf ploegen gaan uitmaken wie zich aan het einde van het seizoen landskampioen mag noemen. Quintus is als zesde ploeg toegelaten tot de HandbalNL League en speelt mee buiten mededinging.



Vanaf begin september zijn er vijf speelronden gespeeld, voordat aangescherpte coronamaatregelen ervoor zorgde dat de competitie werd stil gelegd. In goed overleg met de clubs is besloten de competitie nu te hervatten. De teams zullen veelvuldig getest worden en handelen volgens protocol topsport competities van NOC*NSF.



De opzet voor de competitie is aangepast. Er wordt in totaal anderhalve competitie gespeeld. Alle teams spelen drie keer tegen elkaar, wat inhoudt dat er nu nog tien speelrondes op het programma staan. De twee beste ploegen gaan in de ‘Best of Three’ (BOT) uitmaken wie de schaal omhoog mag houden. De zes Nederlandse verenigingen die deelnemen aan de HandbalNL League zijn: JD Techniek/Hurry Up, Kembit-Lions, Kras Volendam, Green Park Aalsmeer, Herpertz/ Bevo HC en HV Quintus.

In de eerstvolgende ronde van de HandbalNL League ontvangt Kembit-Lions op zaterdag 6 maart om 16.30 uur de formatie van Green Park Aalsmeer. Herpertz/Bevo HC speelt dezelfde avond om 19.00 uur tegen HV Quintus. Zondag 7 maart sluiten Kras Volendam en JD Techniek/Hurry Up de speelronde af. Om 14.30 uur klinkt het beginsignaal in Volendam.

Alle wedstrijden in de HandbalNL League zijn live te zien via www.handbalnl.tv. Het volledige programma van de competitie wordt gepubliceerd in de HandbalNL app en op de website www.handbal.nl.