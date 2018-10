Handbal: Samir scoort bij EK-kwalificatie

Aalsmeer – Het Nederlands Herenteam is de kwalificatie voor het Europees handbal Kampioenschap 2020 uitstekend begonnen. De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson was donderdag 25 oktober duidelijk te sterk voor Estland: 35-25. Samir Benghanem, speler van handbalvereniging Greenpark Aalsmeer, wist een maal de doelman te passeren.



Onder leiding van bondscoach Erlingur Richardsson heeft het Nederlands Herenteam inmiddels een indrukwekkende serie resultaten neergezet. Sinds de komst van de IJslander, precies een jaar geleden, speelde Oranje negentien interlands en dat leverde maar liefst zestien overwinningen op. In City Resort Sittard startte Oranje uitstekend. Na treffers van Iso Sluijters, Ephrahim Jerry en Samir Benghanem (Greenpark Aalsmeer) was het binnen vijf minuten al 3-0. Estland kwam sterk terug tot 3-2, maar direct daarna liep Nederland weer uit naar 6-2. Na drie Letse treffers van Karl Toom realiseerde Estland wederom de aansluiting: 6-5.



Hierna had het Nederlands Herenteam de verdediging beter op orde en vervulde doelman Bart Ravensbergen steeds meer een hoofdrol met een serie fantastische reddingen. Nederland kon hierdoor langzaam weglopen van Estland. In de slotfase liep het verschil op tot acht doelpunten. De ruststand werd bereikt bij een 17-10 voorsprong.



Na de hervatting kwam Oranje matig uit de startblokken en zag het Estland terugkomen tot vijf goals. Vervolgens dicteerde de ploeg van Erlingur Richardsson de wedstrijd en liep het zonder problemen weg van de tegenstander. Het krachtsverschil was te groot en met het verschil van tien doelpunten mocht Estland nog tevreden zijn.



Bart Ravensbergen keepte niet alleen een voortreffelijke wedstrijd, maar scoorde bovendien drie doelpunten. Niet eerder maakte een doelman in het Nederlands Herenteam in één wedstrijd drie doelpunten. Het record stond op naam van Gerrie Eijlers. De nu geblesseerde collega-international van Ravensbergen scoorde op 17 januari 2016 in dezelfde hal tegen Zwitserland twee keer.



Jasper Adams was topscorer bij Nederland met zes doelpunten. Dani Baijens en Bobby Schagen scoorden beiden vijf keer. Samir Benghanem van Greenpark Aalsmeer scoorde een maal en oud-Aalsmeer speler Jeffrey Boomhouwer drie keer.

Zondag tegen Letland



Het Nederlands Herenteam vervolgt de EK-kwalificatie komende zondag 28 oktober om 14.10 uur Nederlandse tijd met een uitwedstrijd tegen Letland in Valmiera. Slovenië, als nummer drie van het laatste WK in Frankrijk de grote favoriet voor de groepswinst, is april volgend jaar twee keer de tegenstander van de Oranjemannen.

Foto: Doelman Bart Ravensbergen.