Handbal: RKDES E2 verliest nipt van KDO

Kudelstaart – Afgelopen zaterdag trad de E2 van RKDES aan in de streekderby tegen de handbalsters van KDO. Het team, onder leiding van de dit seizoen prima presterende leider Giel en trainer Kitty, speelde de eerste binnenwedstrijd van dit seizoen met een vrijwel complete selectie (alleen Indy was afwezig). Onder toeziend oog van een flink aantal supporters (vooral ouders en opa’s en oma’s) knokten de meiden hard voor een overwinning, maar bleek de tegenstander over de hele wedstrijd toch net ietsje beter. Vanaf het eerste fluitsignaal van de scheidsrechter, koos KDO de aanval en scoorden de Kwakelaars al snel de 1-0.

Daarna golfde het spel op en neer, wat resulteerde in twee gevaarlijke schoten van KDO, die knap werden gestopt door keeper Anouk. RKDES stelde daar twee gevaarlijke acties van Linde, waarvan één schot op de lat eindigde, en een schot van Anne, tegenover, maar de stand bleef 1-0, tot vlak voor rust, toen een Kwakelse aanval opnieuw in het net eindigde en keeper Anouk net aan geen redding kon brengen op het harde schot.

In de rust spoorde trainer Kitty de meiden aan om in de tweede helft goed op doel te blijven schieten, zodat die doelpunten vanzelf zouden komen. In de tweede helft ging Anne verder als keeper, en werd Anouk veldspeler. Al snel vertaalden de meiden de woorden van Kitty naar daden, want Linde scoorde met een prachtig sprongschot de aansluitingstreffer: 2-1. Helaas kreeg KDO daarna weer meer grip op het spel en scoorde snel achter elkaar: 3-1, 4-1 en 5-1.

De wedstrijd leek beslist, maar zoals vaker dit seizoen, lieten de meiden van RKDES zien zich niet zomaar gewonnen te geven en trokken ze opnieuw ten aanval. Tara gooide hard op de lat, Lucy verdeelde het spel mooi en Rosalyn pakte bal na bal af van de tegenstander. Deze manier van spelen leek de meiden het geloof weer terug te geven en na een paar mooie acties van Kris, kreeg Tara de bal, en gooide ze keihard de 5-2 binnen. Linde scoorde daarna snel achter elkaar de 5-3 en 5-4 en met nog maar een paar minuten te spelen, was de spanning in de wedstrijd helemaal terug! Tot aan de laatste seconden bleef RKDES keihard knokken, maar moegestreden, moest ook nog de 6-4 worden geïncasseerd en werd de wedstrijd dus nipt verloren. Trots op het vertoonde spel, verlieten de meiden onder applaus van de meegereisde supporters, het veld.

Leider Giel gaf na afloop aan trots te zijn op de inzet en veerkracht van zijn team. “Kijk, als je tegen zo’n grote achterstand aankijkt, ligt het voor de hand om op te geven en te stoppen met geloven in een goede afloop, maar mijn team heeft echt laten zien nooit te willen opgeven en bijna werden ze daarvoor nog beloond ook! Dit belooft nog veel voor de rest van het seizoen. Volgende week tegen WeHaVe E1, gaan we vast en zeker weer een goede wedstrijd spelen!”