Handbal: Opnieuw winst voor Greenpark Aalsmeer

Aalsmeer – De handballers van Greenpark Aalsmeer hebben opnieuw winst geboekt. Afgelopen zaterdagmiddag 20 maart was de uitwedstrijd in Panningen tegen Herpertz Bevo. De livestream-kijkers zagen de Aalsmeerse heren winnen met 28-24 na een bloedspannende wedstrijd. Greenpark Aalsmeer opende de score en wist geruime tijd op voorsprong te blijven. Na ongeveer twintig minuten kwam Bevo meer in het spel en boog de achterstand om in 15-11 winst. Aalsmeer leek even moeite te hebben met het spel van de Limburgers, maar wist terug te komen tot één puntje verschil: 15-14 voor Bevo, tevens ruststand.

Na de rust opnieuw twee aan elkaar gewaagde ploegen met een stand die gelijk op ging. Tien minuten voor tijd sloeg Aalsmeer met topscorer Tim Bottinga toe en liep uit naar 23-26 winst. Toen doelman Marco Verbeij van Greenpark een strafschop wist te stoppen was de wedstrijd zo goed als gespeeld. Aalsmeer bleef scherp en voor Bevo was de tijd te kort om nog langszij te komen. Bevo wist nog één maal het net te vinden, Greenpark passeerde nog twee maal de Limburgse keeper. Eindstand: 24-28 voor Aalsmeer.

“Een lekker potje handbal”, aldus reacties van kijkers. Geroemd werden vooral Tim Bottinga, ‘the Flying Dutchman from Aalsmeer’ scoorde liefst 11 maal, en Marco Verbeij: Sublieme keeper. Met de winst op Bevo voert Greenpark Aalsmeer de scorelijst in de Handbal NL League weer aan en staat op één met 7 punten na vijf wedstrijden. Kras Volendam en Kembit Lions volgen met elk 5 punten na vijf wedstrijden. Voorzitter Mike van der Laarse van Greenpark Aalsmeer: “Dik gewonnen. En we staan boven aan!”

De volgende wedstrijd is aanstaande zaterdag 27 maart. Deze wordt thuis in De Bloemhof gespeeld en tegenstander is Quintus uit Kwintsheul. Publiek is niet welkom, maar uiteraard zal ook deze wedstrijd uitgezonden worden via livestream.

Foto: www.kicksfotos.nl