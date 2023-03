Handbal NL League: Winst voor Green Park Heren

Aalsmeer – De handbalheren van Green Park Aalsmeer hebben afgelopen zaterdag 25 maart goede zaken gegaan. De Handbal NL League was voor Green Park gestart met een gelijk spel tegen Volendam (28-28), maar op Bevo Hc werd uit in Panningen een mooie zege geboekt. Aalsmeer nam gelijk een voorsprong en gaf deze niet meer uit handen. De rust gingen de teams in met 15-21 voor Aalsmeer en met eveneens zes punten meer voor Green Park (29-35) klonk het eindsignaal.

Bekercompetitie

Rustig bijkomen was er daarna niet voor de mannen van coach Bert Bouwer. Dinsdag 28 maart wachtte alweer de volgende ‘pot’, nu voor de Landelijke Bekercompetitie (in de Handbal NL League nemen de zes beste Nederlandse team het tegen elkaar op, in de Bekercompetitie tien teams die spelen in de Hoofdklasse). Het was opnieuw een behoorlijk eindje rijden, de bekerwedstrijd was in Sittard. Hier was Limburg Lions de tegenstander van Aalsmeer. De twee teams zijn altijd behoorlijk aan elkaar gewaagd en ook dit keer was het tot de laatste minuut spannend wie de winst zou pakken. Limburg Lions pakte uiteindelijk de winst (30-27) en heeft zich geplaatst voor de halve finale van de beker.

Zaterdag thuiswedstrijd

Green Park Aalsmeer is uitgeschakeld en kan zich volledig richten op de NL League, waarvoor aanstaande zaterdag 1 april het volgende treffen wacht. Een thuiswedstrijd voor Green Park. Tachos uit Waalwijk komt op bezoek en de wedstrijd in De Bloemhof aan de Hornweg begint om 19.00 uur. Uiteraard is publiek ter aanmoediging van harte welkom.

Foto: www.kicksfotos.nl