Handbal: Nipt verlies FIQAS tegen Bevo

Aalsmeer – De handballers van FIQAS heren 1 speelden afgelopen zaterdag 16 september de eerste thuiswedstrijd in de BeNe League. De eerste wedstrijd in de competitie vorige week werd verloren van het sterke OCI/Lions met 36-24. De mannen waren daarom extra gemotiveerd om de wedstrijd tegen de volgende sterke tegenstander, Herpertz/Bevo, te winnen.

Het liep iets anders, er werd nipt verloren met 28-29. In de laatste seconde wist Bevo de winst naar zich toe te trekken. Helaas, want de rust ging Aalsmeer nog met een puntje meer (15-14) in. Maar een spannende wedstrijd was het zeker! Twee ploegen die honderd procent aan elkaar gewaagd wagen.

Ach, het is nog maar het begin van de competitie, er is nog niets beslist. Nog genoeg wedstrijden voor FIQAS om op stoom te komen. Zaterdag 23 september gaat FIQAS het uit opnemen tegen Vise BM en zaterdag 30 september komt Initia/Hasselt op bezoek in de Bloemhof aan de Hornweg.

Foto: www.kicksfotos.nl