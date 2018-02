Handbal: Nipt verlies voor FIQAS 2

Aalsmeer – Helaas, het is de handballers van FIQAS 2 niet gelukt om zich te scharen bij de beste acht van Nederland. Voor de landelijke bekercompetitie kwam vanavond, donderdag 22 februari, het sterke JMS-Hurry Up op bezoek in de Bloemhof. De tribune van de sporthal zat vol met fans van beide ploegen. Wel wat meer aanmoediging voor Aalsmeer, maar dat is begrijpelijk als de tegenstander uit Zwartemeer komt.

De spanning was groot, wie gaat winnen? De beide teams waren aan elkaar gewaagd. De ‘grote’ spelers van Hurry-Up hadden een flinke kluif aan het behendige Aalsmeer. Over en weer werd er gescoord en de rust gingen de ploegen in met12-13. Heren 2 van FIQAS slechts een puntje minder. Beide teams konden dus nog de overwinning pakken.

De tweede helft was misschien nog wel spannender dan het eerst deel. Opnieuw wisten de handballers om en om de doelmannen te passeren. Het was uiteindelijk Hurry-Up die nipt de Aalsmeerders de droom ontnam om zich, net als Heren 1 en Heren 3 van FIQAS, bij de beste acht van Nederland te scharen. De ploeg uit Zwartemeer won met 26-30. Er is een geweldige strijd geleverd en daarom mag Heren 2 toch met trots terugkijken op deze, helaas, verloren wedstrijd. Het publiek heeft in ieder geval genoten van deze bijzonder spannende ‘pot’ handbal.

Het verlies betekent dat FIQAS dus niet met drie teams naar de kwartfinale van de bekercompetitie gaat, maar met twee: Heren 1 en Heren 3. Het blijft een superstunt: Twee teams uit Aalsmeer bij de beste acht van Nederland!

Foto: www.kicksfotos.nl