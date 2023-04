Handbal: Makkelijke zege voor Green Park Aalsmeer

Aalsmeer – De handbalheren van Green Park Aalsmeer hebben afgelopen zaterdag 1 april goede zaken gedaan. De koploper in de Handbal NL League versloeg hekkensluiter Tachos uit Waalwijk met liefst 38-15. Gelijk vanaf de aanvang nam Aalsmeer de leiding en wist een stevige voorsprong op te bouwen. De rust gingen de teams in met 16-8 voor Aalsmeer. Na de pauze scoorde Green Park er nog gretiger op los. Tachos had hier nauwelijks antwoord op. Er werd wel gescoord, maar meer moesten ballen uit het doelnet gehaald worden. Topscorer bij Aalsmeer was Destin van Dijk met zeven doelpunten. De titel Man of the Match ging naar Tim Bottinga die zes keer wist te scoren.

Aanstaande zaterdag 8 april vertrekt koploper Green Park naar Zwartemeer om het op te nemen tegen Hurry-Up (nummer drie). De wedstrijd begint om 20.00 uur.

Bert Bouwer stopt

Na de wedstrijd thuis in De Bloemhof maakte coach Bert Bouwer (71) bekend na dit seizoen te stoppen bij Green Park. Hij blijft aan de zijlijn actief, maar draagt het stokje over aan nu assistent-coach Wai Wong. Het tweetal werkte de afgelopen seizoenen samen bij Aalsmeer. Bert Bouwer heeft zes seizoen de leiding gehad bij Aalsmeer en pakte met de handbalheren vier keer de landstitel. In 2018, 2019, 2021 en 2022 werd Aalsmeer Nederlands kampioen.

Team NL

Wai Wong is overigens momenteel ook assistent-bondscoach bij Team NL dat zich met oefenwedstrijden hoopt te plaatsen voor het EK Handbal in 2024. Onlangs heeft bondscoach Staffan Ollson de selectie bekend gemaakt voor de wedstrijden tegen België op 26 april en Griekenland op 30 april. Van Green Park Aalsmeer maken Samir Benghanem, René de Knegt en Donny Vink deel uit van deze selectie.