Handbal instuif Legmeervogels groot succes￼

Uithoorn – Vorige week heeft de handbalinstuif bij Legmeervogels plaatsgevonden. 13 jongens en meisjes waren geïnteresseerd en kwamen kijken of handbal iets voor hen was. Leden van het handbal bestuur en speelsters uit dames 1 en 2 waren aanwezig om de kinderen op te vangen en ze te voorzien van een leuke handbaltraining. Na het kennismaken met elkaar ging iedereen enthousiast aan de slag om de kinderen wat kennis en vaardigheden bij te brengen over het handbal. Na een uurtje trainen was het tijd voor pauze. Onder het genot van wat drinken en een zakje chips vroegen de kinderen al snel wanneer we weer verder gingen met de training. Na wat uitleg over gooien en dribbelen was het tijd om een partijtje te spelen. Met wat aanwijzingen en coaching vanaf de zijlijn was het partijtje geslaagd. Na afloop waren er een aantal kinderen die graag op woensdag wilden proeftraining bij Legmeervogels. Al met al was de handbal instuif een groot succes!!