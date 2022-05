Handbal: Green Park wint en behoudt koppositie

Aalsmeer – De handbal heren van Green Park Aalsmeer hebben afgelopen zaterdag 7 mei de kans op de landstitel in de HandbalNL League verstevigt door in Zwartemeer te winnen van Hurry-Up met 23-24. Het publiek kreeg vanaf de aanvang een spannende strijd te zien. Er werd door zowel Aalsmeer als Hurry-Up geconcentreerd gespeeld en dit resulteerde in een gelijke ruststand van 12-12.

In de tweede helft wist Green Park afstand te nemen, maar bij 13-16 veerden de heren van Hurry-Up op en wisten weer op gelijke hoogte te komen (21-21). De laatste minuten waren ‘nagelbijters’, maar het was Aalsmeer dan uiteindelijk de winst pakte. Dankzij doelman Marco Verbeij, die net voor het eindsignaal een strafworp van Hurry-Up wist te stoppen. De meeste punten voor Green Park werden gescoord door Donny Vink en Vaidas Trainavicius.

Door de zege op Hurry-Up blijft Aalsmeer op plek één met 10 punten. In de nek van Green Park hijgt Volendam met eveneens 10 punten na een 40-31 zege op Bevo. Aanstaande zaterdag 14 mei staan de twee ‘kemphanen’ tegenover elkaar. Volendam komt op bezoek in De Bloemhof Aalsmeer. De wedstrijd begint om 19.15 uur en natuurlijk is publiek welkom. Zij kunnen rekenen op een topduel!