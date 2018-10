Handbal: Green Park verslaat OCI Lions

Aalsmeer – Een avondje genieten van tophandbal konden de bezoekers aan De Bloemhof afgelopen zaterdag 20 oktober. In de sporthal kwamen zowel Heren 1 als Dames 1 in actie. De Green Park Aalsmeer heren hadden concurrent OCI Lions op bezoek en, zoals bekend bij insiders, zijn deze twee ploegen aan elkaar gewaagd. Een behoorlijke strijd speelde zich af in de zaal. Over en weer werd er gescoord, maar het waren de Green Park heren die met winst, wel slechts 1 puntje verschil, de kleedkamers mochten opzoeken.

De 12-11 russtand gaf aan dat er in de tweede helft opnieuw fanatiek spel te bewonderen zou zijn. Niets bleek teveel gezegd. Het waren de Green Park heren die OCI Lions net voor wisten te blijven met enkele punten. Zo’n tien minuten voor tijd echter stond er een gelijke stand op het scorebord en dit leek voor Aalsmeer het sein om een tandje bij te zetten. Het eindsignaal klonk bij 28-24 voor Green Park Aalsmeer. OCI Lions met verlies terug naar Limburg! De doelpunten voor Aalsmeer zijn gemaakt door: Vaidas (5), Marvin, Samir, Quinten en Tim (elk 4), Nils (3), Remco (2) en Rob en Jarcha (elk 1).

Ook winst Dames 1

Na het ‘herenduel’ was de zaal voor de Green Park Aalsmeer Dames 1. Tegenstander voor de meiden was DSS uit Haarlem. Het publiek kreeg opnieuw een bijzonder spannende wedstrijd voorgeschoteld. De handbalsters van beide teams wisten regelmatig de bal in de netten te gooien. Toch waren het de Green Park dames die met net een puntje meer (13-12) de rust in gingen. De tweede helft namen de Aalsmeerse dames direct het heft in handen en er werd in korte tijd een flinke voorsprong opgebouwd. DSS wist ook te scoren, maar kwam qua doelpunten niet meer in de buurt om tot winst of gelijk spel te komen. Eindstand, liefst 29-19 voor Green Park Aalsmeer. Nog een ploeg teleurgesteld naar huis. Geen feest in Haarlem, wel in Aalsmeer. Winst voor Heren 1 en voor Dames 1. Proficiat, goed gespeeld!

Foto: www.kicksfotos.nl